Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait toprak yüklü kamyon devrildi
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Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait toprak yüklü kamyon devrildi

26.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34

Beylikdüzü'nde kanalizasyon çalışmasına toprak taşıyan İSKİ'ye ait kamyon, yolda meydana gelen çökme sonucu devrildi.

Beylikdüzü'nde kanalizasyon çalışmasına toprak taşıyan İSKİ'ye ait kamyon, yolda meydana gelen çökme sonucu devrildi.

Alınan bilgiye göre, İSKİ'ye ait kamyon, belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışması yaptığı Kavaklı Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokağı'na, çalışma yapılan alanın kapatılması için toprak getirdi.

Sokakta seyir halinde olan kamyon, yolun çökmesi sonucu devrildi. Kamyonun kasasında yer alan toprağın bir bölümü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralının olmadığı kaza sonrası kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait toprak yüklü kamyon devrildi
Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait toprak yüklü kamyon devrildi
Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait toprak yüklü kamyon devrildi
Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait toprak yüklü kamyon devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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