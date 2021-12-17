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Beylikdüzü'nde iş yeri yangını

Beylikdüzü'nde iş yeri yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Beylikdüzü'nde iş yeri yangını17 Aralık 2021 CumaBeylikdüzü OSB 2. Cadde üzerinde bulunan iş yerinde yangın meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Habermetre) - Beylikdüzü'nde iş yeri yangını17 Aralık 2021 Cuma Beylikdüzü OSB 2. Cadde üzerinde bulunan iş yerinde yangın meydana geldi. Saat 17: 39 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Yakuplu ve Beylikdüzü İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. İçeride mahsur kalan 5 vatandaşımızın ekiplerimiz tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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