BEYLİKDÜZÜ'NDE İRANLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE İRANLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde bir alışveriş merkezinin çevresinde uyuşturucu satan İran uyruklu S.K. (35), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir alışveriş merkezinin çevresinde uyuşturucu satan İran uyruklu S.K. (35), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin arama yapılan evinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin çevresinde, bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgede yapılan araştırmalar sonunda şüphelinin İran uyruklu S.K. olduğu tespit edildi. S.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da 434 gram toz esrar, 98 adet ecstacy, 5 gram afyon sakızı, 3 gram bonzai ile 91 dolar ve 2 bin lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE İRANLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İRANLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İRANLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İRANLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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