Beylikdüzü'nde iki kişi silahla yaralandı

Beylikdüzü'nde silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'ndeki market sahibi, yan taraftaki kebapçıda yemek yediği sırada motosikletli bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.

Bu arada, seken kurşun kebapçı dükkanındaki bir çalışanın ayağına da isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız