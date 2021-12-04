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Beylikdüzü'nde iki katlı kafede yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beylikdüzü'nde iki katlı kafede yangın

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken kafe kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saat 08.30 civarında Gürpınar Mahallesi Cengiz Tolpel Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden kafe çalışanları ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. İşyerini küle çeviren yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Beylikdüzü'nde iki katlı kafede yangın

Beylikdüzü'nde iki katlı kafede yangın

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