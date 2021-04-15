Beylikdüzü'nde iki iş yerinden elektronik eşya çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
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Beylikdüzü'nde iki iş yerinden elektronik eşya çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde bulunan iki iş yerinden yaklaşık 152 bin liralık elektronik eşya çaldığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

Beylikdüzü'nde bulunan iki iş yerinden yaklaşık 152 bin liralık elektronik eşya çaldığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıdan yaklaşık 150 bin liralık televizyon, bilgisayar, monitör, fotoğraf makinesi ve mobil internet cihaz ile aynı mahallede bir restorandan yaklaşık 2 bin lira değerinde televizyonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi ve sokak çalışmaları sonucu, hırsızlık yaptığı tespit edilen O.B. (39), Barış Mahallesi Zafer Caddesi'nde kullandığı araçta yakalanarak, gözaltına alındı.

Ekipler, çalınan eşyaları sahiplerine teslim etti. Şüpheli O.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde iki iş yerinden elektronik eşya çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde iki iş yerinden elektronik eşya çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde iki iş yerinden elektronik eşya çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde iki iş yerinden elektronik eşya çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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