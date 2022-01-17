BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANDI

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde parkta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklayan tarafta olan kişiler polise haber verildiğini duyunca otomobille uzaklaşırken, diğer grup da bir süre sonra bıçaklanan arkadaşlarını alıp, yaya olarak bölgeden ayrıldı. İki grup arasında yaşanan arbede ve sonrası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda dün saat 16.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Lise öğrencisi oldukları iddia edilen iki grup arasındaki kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı. Sesler üzerine camlara çıkan ve binalarından dışarı çıkan mahalle sakinleri polise haber verdi. Bıçaklayan taraftakiler polise haber verildiğini duyunca otomobillerine binerek uzaklaştı. Bıçaklanarak hafif yaralanan gence arkadaşları ve çevredekiler bir banka oturtarak müdahalede bulundu. Ardından polis ve sağlık ekipleri gelmeden olay yerinden uzaklaştılar. Yaralanan gencin arkadaşlarının yardımıyla zorlukla yürüdüğü görüldü. Öte yandan arbede anlarını ve sonrasını çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde bıçaklanan kişinin Kadir seni yaşatmayacağım dediği duyuldu.