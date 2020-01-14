Beylikdüzü'nde iki çocuğun ölümü

14.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:05

BEYLİKDÜZÜ'nde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 çocuğun ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir çocukların evlerinde ölü bulunduğunu söyleyerek, "Bizde yapılan tetkiklerinde çocukların influenzaları (grip) negatifti. Ancak bunun bir çok alt grubu var. Bunun içinde adli olarak ve Sağlık Bakanlığı tarafından araştırılmakta" diye konuştu.

Beylikdüzü'nde iki çocuk bir süredir üst solunum yolları enfeksiyonu, ateş, bulantı, kusma gibi şikayetlerle tedavi görüyordu. Evinde hareketsiz yatarken bulunan 2 yaşındaki çocuk çeşitli sağlık kuruluşlarına götürüldü ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı şikayetlerle tedavi gören farklı bir ailenin 4 yaşındaki çocuğu da durumu kötüleşince çeşitli sağlık kuruluşlarının ardından Beylikdüzü'nde yoğun bakım servisi olan özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak 4 yaşındaki çocuğun da öldüğü tespit edildi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORLARDI

Beylikdüzü'ndeki hastanenin anestezi ve yoğun bakım uzmanı Doktor Nilüfer Şenbecerir çocukların bir süredir başka sağlık kuruluşlarında tedavi gördüklerini söyleyerek, " Ateşli bir hastalık nedeniyle takip edildikleri sırada evde vefat etmiş olarak bulunmuşlar. Bizim acil servisimize geldiklerinde hayatı fonksiyonlarını kaybetmişlerdi. İlk müdahalelerini yaptık ancak maalesef geri dönmediler" diye konuştu. Şenbecerir, "Bu dönemlerde en çok Ekim ve Şubat ayları arasında gördüğümüz gribal enfeksiyonlar var . Gribal enfeksiyonlara bağlı ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu çok sık gözükmekte. Bunlar bir alarm seviyesinde olmamakla birlikte dönem dönem belirli risk gruplarını tutmakta. Çok yaşlı hastalar belirli hastalığı olanlar ama bu çocuklarda dikkat çekici olan şey sağlam ve sağlıklı çocuklar oluşuydu. Bu konu önemli çünkü tedavi altında üst solunum yolu enfeksiyonu, ateşi, gribal enfeksiyonu, beslenmesinde zayıflama, kusma bulantı gibi şikayetleri olduklarında özellikle bağlı bulundukları aile sağlığı merkezlerine oradan diğer kurum ve hastanelere gitmeleri önemli. Herhangi bir gribal bir şey varsa tektik edilmesi gerekiyor" dedi.

"EVDE VEFAT ETMİŞLER"

Uzman doktor Şenbecerir, "Sadece çocuklar değil tüm risk grupları çok önemli çünkü bir kişi bile bir hayat çok önemli hekimler için ve hepimiz için çok önemli. Bu çocuklar evde vefat etmiş olarak gelen dış kurumdan gelen çocuklardı. Bu konuyu önemsiyoruz ve herkesinde bu konuda dikkatli olmasını istiyoruz. Bol su içmelerini, beslenmelerine dikkat etmelerini, çok kalabalık yerlerde bulunmadan panik havası yaratmadan birbirimizi bilinçlendirmek toplum sağlığı açısından önemli bence. Gribal enfeksiyonlar önemli bizde yapılan tetkiklerinde İnfluenzaları (grip) negatifti çocukların. Ancak bunun bir çok alt grubu var. Bunun içinde adli olarak ve sağlık bakanlığı tarafından araştırılmakta. Yetkili merciler daha detaylı bilgi vereceklerdir ama sadece tek bir tek testle tanıyı koymak yada bunu alarma etmek doğru değil. Bir çok alt moleküler çalışmalarının da yapılması gerekiyor. Biz toplum olarak dikkatli olmalıyız. Bu konuyla ilgili herkesi uyarıyorum. 2-3 gündür çocukların üst solunum yolları enfeksiyonu, ateş, bulantı, kusma gibi şikayetleri varmış. Doktora geç gitmemişler tedavileri başlanmış ve evde yataklarında vefat etmiş olarak bulunmuşlar. Konun ciddiyeti ve önemi de burada. herkes en yakın merkezlere gidip bu konuya dikkat etmeleri gerekmekte. Bu bir panik havasında değil duyarlılık havasında seyretmeli. Bu konuda önlemler almalıyız" diye konuştu. İki çocuğun kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra kesinleşecek.

Kaynak: DHA