Beylikdüzü'nde İETT otobüsü kazası: 19 yaralı BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü köprü ayağına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA- BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü köprü ayağına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Avcılar yönüne giden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Sürücü otobüsü durdurarak arızayı tespit etmek istedi. Bu sırada hareket eden otobüs, Haramidere üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. Otobüs içinde bulunan biri çocuk 19 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıların ilk müdahalelerini yolun kenarında bulunan kaldırımda yaptı. Daha sonra yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde yoğun araç trafiği oluştu. Otobüsün şoförü ile birlikte trafik polisleri aracın içerisinde incelemelerde bulundu.

Yolcular kaza sırasında şoförün direksiyon başında bulunmadığını, otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu öne sürdü. Otobüs içerisinde yaralanarak yolda kenarında tedavisi yapılan Reyhan Battal, "Durakta otobüs bozuldu. El freni çekilmediği için araba kaydı. Sonra durağa çarptı. Benim sırtım çizildi. Cam kırıklarının üzerine düştüm. Ayakta kimse yoktu ama oturanlar vardı. Ben otururken cam patladı. Camların üstüne düştüm" dedi. Diğer bir yolcu Murat Altun ise, "Arabayı boşta unutmuş. Farkında değildim. Şoför inmiş boşta unutmuş arabayı. Araba durmuştu. Şoför indi. Sonra hareketlendi araç" dedi.

"ARACI TAMİR EDERKEN EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU"Kaza sırasında Haramidere üst geçitinde bulunan ve kazayı gören Ömer Küçüksakal, "Ben üst geçitteydim, karşıya geçiyordum. Büyük ihtimalle araç arızalandı. Şoför aracı tamir etmek için aşağıya indi. Aracı tamiri ederken, tahminimce el frenini çekmeyi unuttu. Aracın içerisinde de yolcular vardı. Araç birden hareket ederek önce yön levhasına vurdu, daha sonra araçlar vardı. Araçlara çarparak en son köprü direğine vurdu" dedi.

Kaynak: DHA