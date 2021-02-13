Beylikdüzü'nde İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı
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Beylikdüzü'nde İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

13.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:18
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

Beylikdüzü'nde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belediye Caddesi'nde seyir halinde olan B.S'nin kullandığı 34 NC 9664 plakalı otomobil ile 34 TP 6159 plakalı İETT otobüsü çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan B.S, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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