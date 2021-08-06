BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOLUNDAKİ DÖVME YAKALATTI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOLUNDAKİ DÖVME YAKALATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde evden 2 cep telefonu, 12 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar ve 500 lira çalan şüpheli yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde evden 2 cep telefonu, 12 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar ve 500 lira çalan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli R.K.'nın çaldığı bilgisayarla olay yerinden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 18 Temmuz Pazar günü evden 2 telefon, 12 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar ve 500 lira çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve eşkal bilgileri doğrultusunda olayı gerçekleştiren kişinin kolunda dövme olduğunu ve olay yerinden taksi ile ayrıldığını tespit etti. Ekipler, kimliğini tespti ettikleri şüpheli R.K.'yı (34) önceki gün Beylikdüzü ilçesinde başka bir hırsızlık olayına teşebbüs etmesi sonrasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli R.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinekonuldu. Şüphelinin eve girmeden önce ve hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOLUNDAKİ DÖVME YAKALATTI
BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOLUNDAKİ DÖVME YAKALATTI
BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOLUNDAKİ DÖVME YAKALATTI
BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOLUNDAKİ DÖVME YAKALATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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