BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLARIN APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA
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Suudi Arabistan, Gürpınar, Aralık, Güncel

BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLARIN APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde bir evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si polisin takibi sonucu yakalandı.

02.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:34
BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLARIN APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde bir evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer ikisini arama çalışmaları devam ediyor. Hırsızlık şüphelilerinin apartmana giriş ve çıkış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gürpınar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir evden 22 Aralık'ta 4 şüphelinin 50 bin dolar, 200 gram Suudi Arabistan altını, 5 bin riyal, 1 adet lüks marka kol saati ve inşaat şirketine ait kaşe çaldıkları öğrenildi. Polis evi soyulan M.A.M'nin ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamaralarını inceleyerek şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından Kenan Ö.(20) ve Cumali A.(30) isimli şüphelileri Sultangazi'de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kenan Ö.?nün 13 adet suç kaydı, Cumali A.?nın 49 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, hırsızlık şüphelilerin hırsızlık için girdikleri apartmana ikişerli olarak girdikleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin tanınmamak için şapka taktıkları ve olay sonrası apartmandan çıktıkları anlar görülüyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLARIN APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLARIN APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA
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