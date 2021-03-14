BEYLİKDÜZÜ'NDE HES KODU OLMADIĞI İÇİN METROBÜSE ALINMAYAN ALKOLLÜ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE HES KODU OLMADIĞI İÇİN METROBÜSE ALINMAYAN ALKOLLÜ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTI

14.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:01

BEYLİKDÜZÜ'NDE HES KODU OLMADIĞI İÇİN METROBÜSE ALINMAYAN ALKOLLÜ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTIErsan SAN - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde iddiaya göre alkollü oldukları belirtilen 2 kişi, HES kodları olmadığı için metrobüse alınmayınca kırdıkları cam şişe ile dehşet saçtı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE HES KODU OLMADIĞI İÇİN METROBÜSE ALINMAYAN ALKOLLÜ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTI

Ersan SAN - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde iddiaya göre alkollü oldukları belirtilen 2 kişi, HES kodları olmadığı için metrobüse alınmayınca kırdıkları cam şişe ile dehşet saçtı. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlara ve güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldıran 2 kişi, polisler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Olay, 12 Mart Cuma günü saat 13.30 sıralarında Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde durağa gelen Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından durağa alınmayan 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı. Saldırgan iki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı diğeri ise karşı koymaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip, ambulans çağırdı. Sezai E. ve Tanju G., ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KADINLARA, GÜVENLİKLERE SALDIRDI

Yaşananları gören Murat Çakır şunları söyledi Kadınlara, vatandaşlara ve güvenliklere saldırdı. Saldırdığı vatandaş, bunları dövdü. Alkollü ve HES kodları olmadığı için de içeri almadılar. Kırdıkları şişe güvenliğe saldırdılar. Sonra zaten polisler geldi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE HES KODU OLMADIĞI İÇİN METROBÜSE ALINMAYAN ALKOLLÜ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTI
BEYLİKDÜZÜ'NDE HES KODU OLMADIĞI İÇİN METROBÜSE ALINMAYAN ALKOLLÜ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTI
BEYLİKDÜZÜ'NDE HES KODU OLMADIĞI İÇİN METROBÜSE ALINMAYAN ALKOLLÜ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTI
BEYLİKDÜZÜ'NDE HES KODU OLMADIĞI İÇİN METROBÜSE ALINMAYAN ALKOLLÜ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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