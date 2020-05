Beylikdüzü'nde her gün 2 bin kişilik sıcak yemek

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan'ın başladığı günden bu yana her gün toplam 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaparken 3 bin 500'ü aşkın gıda kolisi ve bin 638 gıda çeki de ihtiyaç sahibi evlere ulaştırdı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Ramazan ayı birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın en üst düzeyde olması gereken bir aydır. Ramazan ayının huzur, sağlık ve mutluluğu beraberinde getirmesini diliyorum" diyerek mübarek ayı kutlayan bir mesaj yayınladı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin sokak iftarları bu yıl, korona virüs sebebiyle kurulamasa da belediye ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Ramazan'ın birlik ve bereketini paylaşan Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti sağlıyor. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayının başlangıcından bugüne, ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için her gün 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılırken hazırlanan 3 bini 500'ü aşkın gıda kolisi ve bin 638 gıda çeki de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen erzak kolilerinin de dağıtımı yapılırken sıcak yemek, gıda kolisi ve çeklerinin dağıtımı Ramazan ayı boyunca devam edecek. Aynı zamanda virüs tedbirleri kapsamında Ramazan etkinlikleri iptal edilirken her yıl Kadir Gecesi'nde Ramazan'ın maneviyatını tüm Beylikdüzü halkıyla paylaşmak için yapılan ve binlerce vatandaşın katıldığı 'Hayırlı İftarlar Sofrası' etkinliği de bu yıl gerçekleştirilemeyecek.

Başkan Çalık Beylikdüzü'nün Ramazan Ayını kutladı

Ramazan ayının başlangıcında yayınladığı mesajla Beylikdüzü halkına seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kıymetli komşularım, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuştuk. Bu sene salgın nedeniyle maalesef bir araya gelemeyecek ve iftar sofralarında buluşamayacağız. Varsın bu yıl böyle olsun, yeter ki sağlık olsun. Biz, Beylikdüzü'nde dayanışma ruhunun en üst düzeyde olduğu anlardan geçiyoruz. Ramazan ayı birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın en üst düzeyde olması gereken bir aydır. Ben Ramazan Ayının tüm insanlığa, tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluğu beraberinde getirmesini diliyorum. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA