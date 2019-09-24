24.09.2019 23:08

Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonu kundaklandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir hafriyat kamyonu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Kamyondan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir araçla caddeye gelen ismi öğrenilmeyen kişi yada kişiler, ellerinde benzin dolusu pet şişelerle bir hafriyat kamyonuna yanaştı. Ellerinde benzini kamyonun üzerine dökmeye başlayan kişiler, ardından aracı ateşe verdi. Cadde üzerinde bulunan vatandaşların kişilere bağırması sonucu, şüpheliler geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kamyonda çıkan yangına müdahale etti. Olay yeri inceleme ekipleri de kamyon üzerine çalışma yaptı.

Olay gören ve kamyona ilk müdahaleyi yapan Kemal Güncü, "Ben burada çalışıyordum. Komşular bağırmaya başladı. Aracın ön camına iki tane taş vurdular, çamlar kırılmış. Elinde pet şişesiyle, bezini arabaya atmış. Dükkanda yangın tüpü vardı ben görünen kısmı söndürdüm. Alevler iç kısmı sarmıştı. Olayı yapan kişilerin plakasını aldık, sonra kaçmaya başladılar. Tahminimce iki ya da üç kişiydi" dedi.

Polis ekipleri kamyonu kundaklayan kişileri bulmak için çalışanlara başladı.

Kaynak: İHA