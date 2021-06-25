Beylikdüzü'nde gözaltına alınan yankesicilik zanlısı tutuklandı
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Beylikdüzü'nde gözaltına alınan yankesicilik zanlısı tutuklandı

Beylikdüzü'nde gözaltına alınan yankesicilik zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde yankesicilik yöntemiyle cep telefonu, çanta ve cüzdan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde yankesicilik yöntemiyle cep telefonu, çanta ve cüzdan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak ile 23 Haziran tarihleri arasında Beylikdüzü'nde 3'ü yabancı uyruklu 11 kişiden 9 cep telefonu, 2 çanta ve 2 cüzdan çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin G.S. (29) olduğunu belirledi.

Şüpheli, 23 Haziran'da Beylikdüzü'ndeki Atatürk Caddesi'nde gözaltına alındı.

İncelemede hırsızlık suçundan aranması bulunan şüpheli G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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