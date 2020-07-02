BEYLİKDÜZÜ'NDE GENİŞ ALANDA YANAN OTLAR PANİĞE NEDEN OLDU Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bir vakıf yerleşkesinin hemen yanında başlayan ot yangını paniğe neden oldu.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bir vakıf yerleşkesinin hemen yanında başlayan ot yangını paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri geniş alana yayılan yangını kontrol altına alarak binaya sıçramasını engelledi.Ot yangını, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi yanındaki alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Kuru otların yandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının başladığı bölgenin hemen yanında bulunan ve içinde ibadethane ve külliye bulunan bir vakıf yerleşkesine alevlerin sıçramaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının ardından alevlerin hasar verdiği alan havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA