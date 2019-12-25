Beylikdüzü'nde gece kulübünde çıkan yangın söndürüldü
Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezindeki gece kulübünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezindeki gece kulübünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan gece kulübünde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Duman tahliyesinin de yapıldığı kulüpte yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.