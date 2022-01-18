Beylikdüzü'nde gaspa uğrayan kişi ünlü işadamı çıktı - Haberler
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Beylikdüzü'nde gaspa uğrayan kişi ünlü işadamı çıktı

Beylikdüzü'nde gaspa uğrayan kişi ünlü işadamı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde bir banka şubesi önünde aracı içerisinde gaspa uğrayan ve 100 bin doları çalınan kişinin ünlü işadamı N.K olduğu ortaya çıktı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde bir banka şubesi önünde aracı içerisinde gaspa uğrayan ve 100 bin doları çalınan kişinin ünlü işadamı N.K olduğu ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda bankadan 100 bin dolar para çekerek bir başka banka şubesine yatırmak isteyen kişi, aracı içerisinde gaspa uğramıştı. Gaspçılar araba içerisinde darp ettikleri adamın içerisinde 100 bin dolar bulunan çantasını alarak kayıplara karışmıştı.

Gaspa uğrayan kişinin ünlü iş adamı N.K olduğu ortaya çıktı. Karaman olaydan sonra polise şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gaspçıların eşkalini belirledi. Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

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Beylikdüzü, dolar, Banka, 3. Sayfa, Haber

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