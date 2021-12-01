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Beylikdüzü'nde fırtınada uçan sac levhadan kıl payı kurtuluş kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beylikdüzü'nde fırtınada uçan sac levhadan kıl payı kurtuluş kamerada

Beylikdüzü'nde fırtına sırasında uçuşan sac plakasından kıl payı kurtuluş kameralara yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde fırtına sırasında uçuşan sac plakasından kıl payı kurtuluş kameralara yansıdı.

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Müslüm Kayra isimli bir vatandaş önceki gün yoğun fırtınada iş yeri önündeki araçları çekmek için dışarıya çıktı. Bu sırada şiddetlenen fırtınada karşı taraftan inşaat önünde bulunan sac levhalardan birisi aniden havalandı. Son anda kendisini geri çeken Kayra, olası faciadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay anlarını anlatan Kayra, "Araçlarımıza zarar gelmesin diye daha güvenli bir yere koyalım dedik. O anda dışarıya çıktık. Sac'ın fırlayın geldiğini görmedim bile. Patronun hanımı bana seslendi 'Müslüm dikkat et' dedi. O anda bir şey hissetmedim. Bize komik gibi geldi ama iyi bir tehlike atlattık. O korkuyu yaşadık" dedi. - İSTANBUL

Beylikdüzü'nde fırtınada uçan sac levhadan kıl payı kurtuluş kamerada

Beylikdüzü'nde fırtınada uçan sac levhadan kıl payı kurtuluş kamerada

Beylikdüzü'nde fırtınada uçan sac levhadan kıl payı kurtuluş kamerada

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