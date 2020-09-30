Beylikdüzü'nde fabrika deposunda yangın çıktı
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Beylikdüzü'nde fabrika deposunda yangın çıktı

30.09.2020 02:31 | Son Güncelleme: 30.09.2020 02:34
Beylikdüzü'nde fabrika deposunda yangın çıktı

Beylikdüzü'nde bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beylikdüzü'nde bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beysan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı tekstil fabrikasının alt katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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