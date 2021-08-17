Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı
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Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde 6 farklı evden 1 adet diz üstü bilgisayar ve 15 adet cep telefonu çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde 6 farklı evden 1 adet diz üstü bilgisayar ve 15 adet cep telefonu çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelilerin girdikleri apartmanlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, 6 Nisan ve 7 Temmuz tarihleri arasında Beylikdüzü'nde 6 ayrı evden 1 dizüstü bilgisayar ve 15 adet cep telefonu çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği evlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendi. Ekipler, hırsızlık olayını 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden A.A. (23)  dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.A. bugün adliyeye sevk edildi. 

(Fotoğraf)


Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek

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