Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış için cenaze töreni düzenlendi
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Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış için cenaze töreni düzenlendi

Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi Binnaz Kırış tarafından başından vurularak öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi.

30.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:36
Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış için cenaze töreni düzenlendi

Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi Binnaz Kırış tarafından başından vurularak öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi. Haramidere Cemevi'nde düzenlenen törene Kırış'ın yakınları sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende taziyeleri Ferhat Kırış'ın oğlu Şafak Kırış ve kızı Başak Kırış kabul etti.

Cenazede helallik alınarak dualar okundu. Kırış'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun Ladik'e götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış için cenaze töreni düzenlendi
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