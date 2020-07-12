Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibini darp ettikleri anları kameraya almışlar
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Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibini darp ettikleri anları kameraya almışlar

BEYLİKDÜZÜ'nde eğlence mekanlarını silahla basarak, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları belirlenen ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü polisin operasyonu sonucu çökertildi.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibini darp ettikleri anları kameraya almışlar
12.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:02
BEYLİKDÜZÜ'nde eğlence mekanlarını silahla basarak, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları belirlenen ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü polisin operasyonu sonucu çökertildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, bir mekan sahibinin şiddet uyguladıkları anları cep telefonu kamerasıyla çektikleri ortaya çıktı. 

Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarını silahla basarak içerideki müşterileri döverek dışarıya çıkarttıkları, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı. 

EŞ ZAMANLI OPERASYON 

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışmalarının ardından 7 Temmuz Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin evlere yaptığı baskında 12 şüpheli gözaltına alındı. 

EV ARAMALARINDA TÜFEK VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİEkiplerin yaptığı ev aramalarında 2 adet havalı silah, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet kama bıçak, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

MEKAN SAHİBİNİN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan bir şüphelinin mekan sahibini tekmeleyerek şiddet gösterdiği anlar görüntülere yansıdı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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