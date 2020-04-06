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Beylikdüzü Belediyesi, Evde Kal, Güncel

Beylikdüzü'nde e-spor zamanı

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle başlatılan 'Evde Kal' çağrısına uyarak evlerinde kalan vatandaşlar için egzersiz hareketleri içeren videolar hazırladı.

06.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:18
Beylikdüzü'nde e-spor zamanı

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle başlatılan 'Evde Kal' çağrısına uyarak evlerinde kalan vatandaşlar için egzersiz hareketleri içeren videolar hazırladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan uzman spor eğitmenleri tarafından, yetişkinler ile 50 yaş üstü kişiler için hazırlanan videolarla vatandaşlar evlerinde hiçbir spor aletine gerek duymadan egzersiz yapabilecek. Egzersiz videoları Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşılacak.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok alanda çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların sağlıklarını korumaları için de egzersiz videoları hazırladı. Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarla vatandaşların evde spor yaparak zinde kalmaları ve kendilerini daha mutlu hissetmeleri hedefleniyor. Yetişkinler ile 50 yaş üstü, herhangi bir sağlık problemi olmayan ve daha önce hiç spor yapmamış kişilere yönelik olarak hazırlanan videolar, beden sağlığı için evde kolaylıkla uygulanabilecek egzersizleri içeriyor. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan Spor Eğitmenleri Doğukan Güler, Zeynep Topal ile Taichi Eğitmeni Burcu Şirin Yalın'ın yetişkin kadın ve erkekler ile 50 yaş üstü kişilerin yapabileceği egzersizleri gösterdiği videolar, belediyenin sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşılacak.

" Amacımız, sağlığa katkıda bulunmak"

Uzun süre hareketsiz kalmanın hem beden hem de ruh sağlığına olumsuz etki yaptığına dikkat çeken Spor Eğitmeni Doğukan Güler "Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşların sağlığına, spor aracılığıyla katkıda bulunmak amacıyla hazırladığımız videolarda, yetişkin kadın ve erkekler ile 50 yaş üstü kişiler için üç farklı program ve farklı egzersiz hareketleri yer alıyor" dedi.

Egzersiz programlarının herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler için hazırlandığının altını çizen Eğitmen Doğukan Güler "Herhangi bir sağlık sorunu olan kişiler, hazırladığımız egzersizleri yapmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalılar" uyarısında bulundu. Egzersiz programının daha önce hiç spor yapmamış kişiler baz alınarak oluşturulduğuna da dikkat çeken Güler "Egzersizlerin tekrar sayılarını ve sürelerini, spor geçmişinize ve seviyenize göre arttırabilirsiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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