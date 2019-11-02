BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜZENLENEN KAYISI FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen kayısı festivalinde renkli görüntüler oluştu.
Beylikdüzü'nde 1. Kayısı Festivali düzenleniyor. Beylikdüzü eski kapalı pazar alanında düzenlenen festivalde Malatya yöresine ait yemeklerle, kayısı ve kayısıdan yapılan ürünler yer alıyor. 18 Kasım'a kadar sürecek olan festival kapsamında halk oyunları ekibi yöresel oyunları ziyaretçilere sundu. Festivalde ziyaretçilere kayısı da dağıtıldıGörüntü Dökümü: --------------------Kurulan stantlar-Yöresel yemekler-Kayıslardan görüntüler
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