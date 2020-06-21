Beylikdüzü'nde devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
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Beylikdüzü'nde devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı.

Beylikdüzü'nde devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
21.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:21
BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. 34 CLN 537 plakalı minibüs sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ayrımındaki yön levhasına çarpıp savrulan minibüs devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüsten çıkartılarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza yapan minibüsten yola sızan yakıtın herhangi bir yangına sebebiyet vermemesi için belediye ekiplerince asfalta kum döküldü. Kaza nedeniyle bulvar üstünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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