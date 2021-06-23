BEYLİKDÜZÜ'NDE DENİZ MANZARALI VİLLA, UYUŞTURUCU SERASI ÇIKTI

Ali Çağlar TINBEK/BEYLİKDÜZÜ'nde deniz manzaralı olmasına rağmen pencereleri hiç açılmayan villaya yapılan baskında marihuana ve esrar yetiştirilen sera bulundu.

Ali Çağlar TINBEK/BEYLİKDÜZÜ'nde deniz manzaralı olmasına rağmen pencereleri hiç açılmayan villaya yapılan baskında marihuana ve esrar yetiştirilen sera bulundu. Baskında gözaltına alınan E.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Açelya Sokaktaki villa polisin dikkatini çekti. Polis ekipleri, bakımsız haldeki villayı takibe aldı. Takip sırasında deniz manzaralı olan villanın aynalı cam bulunan pencerelerinin hiç açılmadığı, çevrede bulunan villalara göre 8 kat fazla elektrik faturası geldiği, sahibi yurt dışında yaşayan villaya 2 kişinin gelip gittiği tespit edildi. Polis önceki gün baskın düzenlediği villada, uyuşturucu yetiştirilen sera buldu.Polis tarafından baskın anı kameraya alınan villada 87 kök 27 kilogram 50 gram marihuana, bir kilogram 60 gram esrar ile cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi. E.K (27) adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı