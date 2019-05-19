Beylikdüzü'nde Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100. yılı Beylikdüzü'nde gün boyu düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Beylikdüzü Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gün boyu çeşitli etkinlikler ile coşku ile kutladı. 100.Yıl Gençlik Yürüyüşüne Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı'ndan start verildi. Meşalelerle coşkuyla yürüyen kalabalık İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi. Günün sonunda ise yetenekli ve genç müzisyen Eda Baba, Yaşam Vadisi Sahnesi'nde müzikseverler ve gençlere sevilen şarkıları ile eğlenceli dakikalar yaşattı.

19 Mayıs'ın 100'üncü yılı kutlamalarında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Muhteşem bir kalabalık var. Gerçekten Beylikdüzü'nde milli bayramlarımız en üst düzeyde coşkuyla kutlanıyor. Biz 100 yıl önce bu ülke için çok büyük adımlar atan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ile anıyoruz. Bize emanetlerinin farkındayız. Emanete sahip çıkacağız. Bu topraklarda demokrasi mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayını da bütün İslam aleminin kutluyorum. Demokrasimizi en üst düzeyde yaşadığımız layık hukuk devletinin anlamının ne anlama geldiğini hissettiğimiz anları hep birlikte yaşayacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz bizden alacakları emaneti daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını biliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA