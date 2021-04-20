Beylikdüzü'nde çocuklara 23 Nisan hediyesi 23 park

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 23 adet çocuk parkının açılışını yaparak çocuklara hediye ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katılımıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek açılış törenin ardından 6 önemli projenin de temeli atılacak.

Beylikdüzü Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıldönümünde 23 adet çocuk parkının açılışını yaparak çocuklara hediye ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer ve ilçe protokolü katılım sağlayacak.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan ve adını çocukların vereceği parkta yapılacak törenin ardından canlı bağlantıyla; Yuvamız Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Kreş ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Yuvamız Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kreş, Kütüphane ve Cami, Sivas Kongre Merkezi, Gençlik Evi ve Kütüphane projelerinin temelleri de atılacak. Etkinlikler kapsamında ayrıca 7'den 70'e tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için yola çıkacak olan Beylikdüzü Gezici Hizmet Otobüsleri'nden Gezici Kütüphane de hizmete açılacak. Pandemi sebebiyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleşecek törenleri vatandaşlar ise Beylikdüzü Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilecek.

Kaynak: Bültenler