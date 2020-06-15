BEYLİKDÜZÜ'NDE CİPLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS YANDI, TRAFİK OLUŞTU
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BEYLİKDÜZÜ'NDE CİPLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS YANDI, TRAFİK OLUŞTU

BEYLİKDÜZÜ'nde ciple minibüsün çarpıştığı kazada minibüste yangın çıkarken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE CİPLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS YANDI, TRAFİK OLUŞTU
15.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:12
BEYLİKDÜZÜ'nde ciple minibüsün çarpıştığı kazada minibüste yangın çıkarken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Beylikdüzü D-100 Karayolu Topkapı istikametinde, saat 12.00 sıralarında Sefa Öztürk'ün yönetimindeki minibüsle, Engin Karakuş yönetimindeki cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemleri alırken, trafikte yoğunluk oluştu. Minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif yaralanan Sefa Öztürk'e sağlık ekipleri olay yerinde ayakta müdahalede bulundu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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