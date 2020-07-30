BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Beylikdüzü'nde eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir kişi belindeki silahla çevreye ateş açtı.

30.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:01

Beylikdüzü'nde eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir kişi belindeki silahla çevreye ateş açtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazar Günü gece saatlerinde, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanında tartışma yaşayan iki grubun kavgası dışarıda da devam etti. Kavga edenlerden A.A.B.(17) belindeki silahını çıkartarak çevreye rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar bir işyeri ve bir eve isabet ederken, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekiplerince şüpheli A.A.B. Salı günü saat 22.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise A.A.B.'nin belindeki silahı çıkartarak çevreye rastgele ateş ettiği görülüyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: DHA

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