BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇATI OKULUN BAHÇESİNE UÇTU
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BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇATI OKULUN BAHÇESİNE UÇTU

Beylikdüzü'nde spor salonunun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle ilkokulun bahçesine uçtu.

30.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:28
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇATI OKULUN BAHÇESİNE UÇTU

Veysel TİMDU - - 'nde salonunun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle ilkokulun bahçesine uçtu. 

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Yıldız Tabya Sokağı'nda bulunan Büyükşehir İlkokulunun yanındaki spor salonunun çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle okulun bahçesine uçtu. O sırada bahçede öğrencilerin olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. ekipleri, çatıda bulunan tehlikeli parçaları sökerek kontrolü bir şekilde aşağıya attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken spor salonunda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

--------------Okuldan görüntü-Çatıdan görüntü-Düşen parçalar-Genel ve Detaylar  

 


Kaynak: DHA
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