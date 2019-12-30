Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu (1)
BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu.
30.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:51
Veysel TİMDU - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu.
İstanbul'da fırtına etkisini artırıyor. Beylikdüzü'nde okulun çatısının bir bölümü rüzgarın etkisiyle bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
Kaynak: DHA