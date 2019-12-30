BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇATI OKULUN BAHÇESİNE UÇTU (1)
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BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇATI OKULUN BAHÇESİNE UÇTU (1)

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu.

30.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:45
BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇATI OKULUN BAHÇESİNE UÇTU (1)

Veysel TİMDU - - 'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye  uçtu. 

İstanbul'da fırtına etkisini artırıyor. 'nde okulun çatısının bir bölümü rüzgarın etkisiyle bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Görüntü Dökümü:

--------Olay yerinden görüntüler

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Kaynak: DHA
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