Beylikdüzü'nde Çardak Altı Sohbetleri Başladı

İstanbul Beylikdüzü'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 2'nci gününde Çardak Altı Sohbetleri başladı. Eğitim temalı sohbete vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, gecenin sonunda sahne alan şarkıcı İlyas Yalçıntaş sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda Çardak Altı Sohbetleri başladı. Sahaf Söyleşileri'nin de gerçekleştirildiği programa katılan Cüneyt Özdemir, Ozan Sağsöz ve Ceren Sungur günümüz medyasını ele aldı. Çardak Altı Sohbetleri'nde ise konuklar "Yeni Medya, Eski Edebiyat" hakkındaki görüşlerini vatandaşlarla paylaştı. Bu yıl ki teması 'Eğitim' olan Çardak Altı Sohbetleri'nin ilk gününün konukları ise Sinan Meydan, Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu ve Prof Dr. Oğuz Makal oldu. Söyleşide "Cumhuriyet Tarihinde Eğitim, Köy Enstitüleri ve Bugün" konusu ele alındı. Vatandaşlar da sohbete yoğun ilgi gösterdi.

Sahaf festivaline eski kitaplarıyla katılan Nazım Hikmet Arıkan, "Profesyonel olarak 10 yıldır sahaflık yapmaya çalışıyorum. Beylikdüzü Belediyesi bu anlamda öncü bir belediye. Başka belediyelerde de sahaf festivalleri yaptık ama bu belediyenin sunduğu imkanlar gerçekten çok iyi. Buradaki sahaf katılımı da iyi ve nitelikli. Bir sahafı sadece kitap olarak görmemek lazım. Eski kitap olarak görmemek lazım. Sahafta kitap haricinde geçmiş yaşama dair evraklar, kağıtlar, fotoğraflar, fermanlar, plaklar birçok şey var. Burada her türlü sürprizle karşılaşabilirler" diye konuştu.

"Barış ve Sevgi Buluşmalarına tüm İstanbullular'ı davet ediyorum"

Programa ev sahipliği yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çardak Altı Sohbetleri Barış ve Sevgi Buluşmalarımızın çok özel bir anıdır. Geçen yıl adalet ile ilgili çok güzel konuşmalar ve konuklar oldu. Bu sene de eğitim temalı buluşmalarımız var. Bu akşam Cumhuriyet tarihinde eğitim ve Köy Enstitülerini konuştular. Binlerce katılımcıyla renk bulacak. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu hep beraber kabul ediyoruz. Çözümü için yol bulmak zorundayız. Uzmanlarla çözebiliriz ancak. Hemen yanı başında sahaflarla zenginleşen bir ortam olacak. Barış ve Sevgi Buluşmalarına tüm İstanbullular'ı davet ediyorum" dedi.

Aynı zamanda ileriki günlerde tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla buluşacak olan İmamoğlu, "Türkiye'de çok az rastlanır. Tüm siyasi parti başkanlarını; bizi eleştirsinler, çünkü biz burada yöneticiyiz, ya da önersinler. Temelinde yine eğitimi tartışacağız. Tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarını davet ediyoruz" dedi.

Çardak Altı Sohbetleri ve Sahaf Söyleşileri'nin ardından Türkçe popun yeni ve sevilen isimlerinden biri olan İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Beylikdüzülü hayranları için en sevilen parçalarını söyleyen Yalçıntaş'a vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. - İSTANBUL