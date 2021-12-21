(Ek bilgiyle) BEYLİKDÜZÜ'NDE CAMINA MAGANDA KURŞUNU İSABET ETTİ

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde, 7 katlı binanın 6. katındaki dairenin camına maganda kurşunu isabet etti. Bu sırada evinin salonunda televizyon izleyen Yusuf Sarak (43), büyük korku yaşadı.

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesinde bulunan 7 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı. Yusuf Sarak (43), evinin salonunda televizyon izlerken pencere camına kurşun isabet etti. Cam kırılırken, büyük korku yaşayan Sarak, kendini yere attı. Sarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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