Beylikdüzü'nde bisiklet hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Beylikdüzü'nde bisiklet hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde motosiklet ve 15 bisikletin çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken ele geçirilen bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Beylikdüzü'nde bisiklet hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
16.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:11

Beylikdüzü'nde motosiklet ve 15 bisikletin çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken ele geçirilen bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son 6 ayda meydana gelen 1 motosiklet ve 15 bisikletin çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Polis, 15 Temmuz'da şüpheli İsmail Mert Ç. ve Veysel A'yı yakaladı.

Şüphelilerin çaldıkları bisikletleri Esenyurt'ta 3 farklı iş yerine sattıkları belirlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı 28 bisiklet ve 1 motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen 15 bisiklet ile 1 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

İş yerleri sahipleri Ferhat Ö., Aslan Ö. ve Abdülkerim İ. suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Mert Ç. ve Veysel A. tutuklanırken diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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