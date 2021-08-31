BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ
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BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİHaber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ'NDE, bir şüpheli girdiği apartmanda kilitli halde olan bisikleti çalmak için 9 saat yangın merdiveninde bekledi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ

Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ'NDE, bir şüpheli girdiği apartmanda kilitli halde olan bisikleti çalmak için 9 saat yangın merdiveninde bekledi. Kilidini kestiği bisikletle olay yerinden ayrılan şüphelinin, o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Akşam saatlerinde kendini kurye gibi gösteren kişi apartmana girdi. Apartmanın 10'uncu katına çıkan kişi, yangın merdiveninin kapısını açarak beklemeye başladı. Yaklaşık 9 saatlik bekleyişin ardından yangın merdiveninden çıkan şüpheli, dairelerin kapısındaki merceklerin üzerine siyah bant çekti. İşe koyulan şüpheli, 2 bin 800 lira değerindeki bisikletin kilidini makasla kesip apartmandan çıktı. Sabah uyandığında çocuğuna ait bisikletin yerinde olmadığını gören Ahmet Sultan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, hırsızlığı gören Sultan, görüntüleri alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"YANGIN MERDİVENİN ORADA YATIYOR"

Çocuğuna ait bisikleti çalınan Ahmet Sultan, "Saat 21.30 sıralarında, birinci kata çıkan komşular ile elinde poşetle giriyor. Direkt 10'uncu kata çıkıyor. Yangın merdivenine geçiyor. Yangın merdiveninde saat 05.40'a kadar bekliyor. Güvenlik kamerasının kablosunu kesiyor. Bisikletimizi de alıp, çıkıyor. Yangın merdivenin orada yatıyor. Hatta orada iki tane de sigara içmiş. Başkaları inşallah bu sıkıntıyı yaşamaz. Kapı önüne hiçbir şey bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİSİKLET ÇALMAK İÇİN YANGIN MERDİVENİNDE 9 SAAT BEKLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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