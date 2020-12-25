Beylikdüzü'nde bir kişi banyosunda ölü bulundu
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Beylikdüzü'nde bir kişi banyosunda ölü bulundu

25.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:48
Beylikdüzü'nde bir kişi banyosunda ölü bulundu

Beylikdüzü'nde bir tır şoförü banyosunda ölü bulundu.

Beylikdüzü'nde bir tır şoförü banyosunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, birlikte yaşadığı Hüseyin Uzun'u (46) banyoda hareketsiz yatarken bulan Gürcistan uyruklu M.D, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Banyoda inceleme yapan polis, ifadesini almak için M.D'yi emniyete götürdü.

Bu arada, bugünün Hüseyin Uzun'un doğum günü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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