Beylikdüzü'nde bir işçi 5 metre yükseklikten kanala düştü

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde bir İşçi 5 metre yükseklikten kanala düştü

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı işçi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde çalışma sırasında 5 metrelik yükseklikten kanala düşerek yaralanan işçi, itfaiye etrafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Necati Yaşar isimli bir işçi, kanal çalışması sırasında 5 metrelik yükseklikten kanalın içerisine düştü. Çevredeki işçilerin ihbarıyla düşen işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Sedyeye konulan işçi düştüğü kanaldan itfaiyenin bağladığı halatlarla yukarı çıkarılarak kurtarıldı. Bacağından yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.