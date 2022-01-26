Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, lojistik deposu olarak kullanılan iş yerinde hasar meydana geldi.

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

Beylikdüzü, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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