Beylikdüzü'nde bir gemi liman içerisinde karaya oturdu - Haberler
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Beylikdüzü'nde bir gemi liman içerisinde karaya oturdu

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde bir gemi liman içerisinde karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, karaya oturan Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisine müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, karaya oturan Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisine müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

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