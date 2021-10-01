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Beylikdüzü'nde bir garip olay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde bir garip olay Telefonla tehdit ettiler, daha sonra sayısız defa yemek gönderdiler Beylikdüzü'nde kişisel bilgileri internette dolaşan adamı telefonla önce tehdit ettiler ardından evine sayısız kez kapıda ödemeli yemek gönderdiler Beylikdüzü'nde habersiz bir şekilde kişisel...

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde bir garip olay

Telefonla tehdit ettiler, daha sonra sayısız defa yemek gönderdiler

Beylikdüzü'nde kişisel bilgileri internette dolaşan adamı telefonla önce tehdit ettiler ardından evine sayısız kez kapıda ödemeli yemek gönderdiler

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde haber siz bir şekilde kişisel bilgileri sanal ortamda paylaşılan Hüseyin Kolaç, kendisini arayanlarla telefonda tartıştıktan sonra gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar evine sayısız kez yüzlerce liralık kapıda ödemeli yemek siparişleri geldi. Yemek siparişleri aracılığıyla taciz edildiği ifade eden Kolaç, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, evine gelen kuryelerle konuşmasını da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Beylikdüzü'nde ikamet eden iş adamı Hüseyin Kolaç kendisini sayısız kez arayan bilmediği numaraya cevap verdiğinde karşı taraftan kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığı ve istediklerini yapmadıkları halde rahatsız edeceklerini söyleyen şahıslarla telefonda tartıştı. Olaydan birkaç saat sonra evine yemek sitelerinden kapıda ödeme sistemiyle siparişler gelmeye başladı. Sabah saatlerine kadar gelen siparişler nedeniyle Kolaç durumu hem yemek sitelerine hem de cumhuriyet savcılığına bildirerek suç duyurusunda bulundu. Kolaç evine gelen siparişleri ise kanıt olması amacıyla cep telefonu ile videoya da aldı.

Yaşanan olayları anlatan Kolaç, "Ayın 25'inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Bende çok umursamayarak telefonu kapattım. 'Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerini bildireceğiz' dediler. Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1'den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Bende sabah namazda aradım kimsiniz ne istiyorsunuz dedim. Onlarda bana 'yanlış numara' diyerek cevap verdi. Bende yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu, oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler" dedi.

Telefon konuşmasının akşamında siparişi olmadığı halde yemek sitelerinden evine farklı restoranlardan yüzlerce liralık yemek geldiğini söyleyerek, "Siparişler geldi eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25'inden bu yana bu yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Benim adıma veya başka birinin adına benim adresimi kullanarak sipariş geliyor. Sabaha kadar sürüyor bu böyle" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'nde bir garip olay

Beylikdüzü'nde bir garip olay

Beylikdüzü'nde bir garip olay

Beylikdüzü'nde bir garip olay
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Beylikdüzü'nde bir garip dolandırıcılık

Beylikdüzü'nde bir garip dolandırıcılık
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