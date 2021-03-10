(Beylikdüzü'nde bir dairede kadının cansız bedeni bulundu

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadın evde başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay sırasında kadının evinde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alınırken, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespiti için soruşturma sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı apartmanın 6'ncı katında yaşayan kadının, erkek arkadaşı silahıyla evine geldi. Kısa süre sonra evden silah sesi duyulurken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, içeri girdiklerinde başından vurulan kadını kanlar içinde yerde yatarken gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay anında evde bulunan erkek arkadaşı ise gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada şüphelinin ağladığı anlar ise kameraya yansıdı. Olayın yaşandığı eve gelen cumhuriyet savcısının incelemeleri devam ediyor. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma ve kadının otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı