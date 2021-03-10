(Beylikdüzü'nde bir dairede kadının cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(Beylikdüzü'nde bir dairede kadının cansız bedeni bulundu

10.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:33
(Beylikdüzü'nde bir dairede kadının cansız bedeni bulundu

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadın evde başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadın evde başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay sırasında kadının evinde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alınırken, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespiti için soruşturma sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı apartmanın 6'ncı katında yaşayan kadının, erkek arkadaşı silahıyla evine geldi. Kısa süre sonra evden silah sesi duyulurken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, içeri girdiklerinde başından vurulan kadını kanlar içinde yerde yatarken gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay anında evde bulunan erkek arkadaşı ise gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada şüphelinin ağladığı anlar ise kameraya yansıdı. Olayın yaşandığı eve gelen cumhuriyet savcısının incelemeleri devam ediyor. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma ve kadının otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Şevket Çoruh Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Beylikdüzü'nde bir dairede kadının cansız bedeni bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 18:34:46. #1.16#
title