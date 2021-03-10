BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

10.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:30

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadın silahla vurulmuş olarak bulundu.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadın silahla vurulmuş olarak bulundu.

Beylikdüzü İstiklal Caddesi bir kadın site içindeki daireden silah sesi yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis, silah sesi gelen dairede bir kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Kadının silahla vurulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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