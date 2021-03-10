BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

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BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadın silahla vurulmuş olarak bulundu.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadın silahla vurulmuş olarak bulundu.

Beylikdüzü İstiklal Caddesi bir kadın site içindeki daireden silah sesi yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis, silah sesi gelen dairede bir kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Kadının silahla vurulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı