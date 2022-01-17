Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışanlardan biri, karşı grupta yer alan bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Bıçakla yaralanan kişi, arkadaşının yardımıyla olay yerinden uzaklaşırken, diğer gruptakiler de arabayla kaçtı.

Kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.