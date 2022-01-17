Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
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Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışanlardan biri, karşı grupta yer alan bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Bıçakla yaralanan kişi, arkadaşının yardımıyla olay yerinden uzaklaşırken, diğer gruptakiler de arabayla kaçtı.

Kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

Beylikdüzü, Milli, Güncel, Haber

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