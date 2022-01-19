Beylikdüzü'nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi

Beylikdüzü'nde karla kaplanan çatılar ve bazı alanlar havadan görüntüledi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde karla kaplanan çatılar ve bazı alanlar havadan görüntüledi. Görüntüde, çatıların beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Mega kenti beyaza bürüdü. Bir çok ilçede etkili olan yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışıyla evlerin çatıları ve bazı alanlar beyaza büründü. kar manzaraları drone ile görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/ İHA)