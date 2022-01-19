Beylikdüzü'nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beylikdüzü'nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi

Beylikdüzü'nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde karla kaplanan çatılar ve bazı alanlar havadan görüntüledi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde karla kaplanan çatılar ve bazı alanlar havadan görüntüledi. Görüntüde, çatıların beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Mega kenti beyaza bürüdü. Bir çok ilçede etkili olan yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışıyla evlerin çatıları ve bazı alanlar beyaza büründü. kar manzaraları drone ile görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/ İHA)

Beylikdüzü'nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi

Beylikdüzü'nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi

Beylikdüzü'nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi

Beylikdüzü'nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi

Beylikdüzü'nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Beylikdüzü, İstanbul, kar, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title