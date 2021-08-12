Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik tellerini kopardı
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Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik tellerini kopardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik tellerini kopardı Beylikdüzü'nde bir beton mikseri yol iyileştirme çalışmalarından sonra yolun ortasında kalan elektrik direğine çarptı.

Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik tellerini kopardı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir beton mikseri yol iyileştirme çalışmalarından sonra yolun ortasında kalan elektrik direğine çarptı. Yaşanan kaza sonrasında eğilen direkteki teller koptu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ayazma caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir beton mikseri yol iyileştirme çalışmaları sonrasında yolun içinde kalan elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların uyarılarıyla elektrik tellerine takıldığı fark eden sürücü 20 metre ilerde durarak araçtan uzaklaştı. Yaşanan kaza sonrasında tellerde ufak çaplı patlamalar meydana gelirken çevredeki vatandaşlar ise ellerine aldıkları tahta sopalar ise telleri araçtan kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle trafiğe kapatılan caddede elektrikler kesilerek ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

"Direk sebebiyle sürekli kaza yaşanıyor"

Yol iyileştirme çalışmaları sonrasında yol ortasında kalan direğin birçok kazaya sebep olduğunu belirten Şefik Demirel, " Kablolar hava sıcaklığının artmasıyla epey aşağıya inmişti. Kaza sonrasında ise aşağı inen teller araca takıldı. Biz bağırdık şoföre fakat adam fark edemedi tellere takıldığını ve 20 metre ileride anca durabildi. Uzun saplı bir tahta ile kabloları kaldırmaya çalıştılar ama kaldıramadılar. O sırada ufak çaplı patlamalar meydana geldi, kablolardan kıvılcımlar çıktı. Böyle olacağı belliydi. Her gün bu direk yüzünden burada kaza meydana geliyordu" diye konuştu.

Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik tellerini kopardı
Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik tellerini kopardı
Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik tellerini kopardı
Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik tellerini kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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