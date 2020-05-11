BEYLİKDÜZÜ'NDE BERBERLER, KUAFÖRLER İŞ BAŞI YAPTI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE BERBERLER, KUAFÖRLER İŞ BAŞI YAPTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE BERBERLER, KUAFÖRLER İŞ BAŞI YAPTI
11.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:49

KORONAVİRÜS önlemleri kapalı olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları bugün itibariyle ilk müşterilerine hizmet verdi.

KORONAVİRÜS önlemleri kapalı olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları bugün itibariyle ilk müşterilerine hizmet verdi. Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde dükkanlarını açan işletme sahipleri gerekli hijyen çalışmalarının ardından maske ve koruyucu eldiven takarak müşterilerini ağırladı. Bazı işletme sahipleri ise kuaför dükkanlarına gelen müşterilerinin kapıda cihazla ateşlerini ölçtü.

HİJYENİK VE DAHA SAKİN ORTAMDA HİZMET VERECEĞİZ

İşletme Sahibi Gökhan Sevim, 'Yaklaşık 2 aydır kapalıyız. Yeni açılma sisteminde randevulu sisteme geçtik. Yeni önlemler kapsamında dükkan içerisinde daha az müşteri tutacağız. Aynı anda 4 müşteriye salonda tutabiliyoruz. Onun dışında temizliğe daha çok önem veriyoruz. Daha hijyenik ve daha sakin bir ortamda hizmet vereceğiz. Bizim kendi programımız var misafirlerimize link atıyoruz. Oradan istedikleri gün ve saati seçerek randevu oluşturuyorlar. Sabah saatlerinde bütün salonu dezenfekte edeceğizö dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İNDİRİM YAPACAĞIZ '

Beylikdüzü'nde kuaför dükkanı işleten Yeşim Köşeli ise şunları söyledi Koronavirüs ile birlikte daha çok hijyene dikkat ediyoruz . Gerekli tedbirleri ve önlemleri aldık tek kullanımlı ürünleri tercih ediyoruz. Kişiye özel kullanıyoruz. En fazla iki müşteri salonda bulunduruyoruz. Bizim için gerçekten zor bir süreci geride bıraktık. Devletimiz bize çok destek oldu. Koronavirüs ile mücadelede görev yapan ve Beylikdüzü'nde oturan sağlık çalışanlarımıza yüzde 50 indirim ile hizmet vereceğiz onları salonumuza bekliyoruz.

DÖRT GÖZLE BEKLEDİK

Kuaförlerin bugün iş başı yapmasıyla sabah saatlerinden itibaren kadın müşteriler kuaförlere gitti. Randevu sistemiyle hizmet alan müşterilerden Leyla İskender, 'Çok özledik çok bakımsız kaldık seviniyoruz açıldığına çok hijyen oldukları mutluyuzö dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BERBERLER, KUAFÖRLER İŞ BAŞI YAPTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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